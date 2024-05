Nel cast della serie Georgie and Mandy’s First Marriage, lo spinoff di Young Sheldon, ci saranno anche Will Sasso e Rachel Bay Jones.

I due attori hanno già interpretato i genitori del personaggio di Emily Osment negli episodi prequel di The Big Bang Theory e saranno ora una presenza regolare nel nuovo progetto.

Audrey McAllister è una madre che vuole il meglio per la figlia e non è convinta che Georgie lo sia. La donna protegge fieremente la sua famiglia, ma non si rende conto che forse è convinta di sapere cosa è meglio per tutti, anche se non sempre è vero.

Jim, invece, ha un cuore buono e spesso si trova coinvolto nelle tensioni tra la figlia e la moglie. Quando non sta occupandosi del negozio di pneumatici di cui è proprietario, l’uomo sta cercando di aiutare il genero ad affrontare il matrimonio, essere padre e gestire la sua nuova famiglia.

Al centro della trama delle puntate ci saranno Georgie (Montana Jordan) e Mandy (Esmily Osment), mentre si occupano della loro famiglia in Texas e affrontano i problemi.

Chuck Lorre, Steven Molaro e Steve Holland sono produttori esecutivi dello show.

Che ne pensate della presenza di Will Sasso e Rachel Bay Jones nella serie dedicata a Georgie e Mandy?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline