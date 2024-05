Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel dodicesimo episodio della stagione 7 di Young Sheldon è stata mostrata la morte di George, il padre del protagonista. Se non volete scoprire i dettagli dell’uscita di scena del personaggio affidato a Lance Barber non proseguite con la lettura, la notizia contiene spoiler!

Nella puntata trasmessa sugli schermi di CBS George Senior era atteso a casa per posare per una foto di famiglia. Mary (Zoe Perry) ha invece aperto la porta e Tom (Rex Linn) e Wayne (Doc Farrow) l’hanno informata che il marito era morto mentre era al lavoro a causa di un infarto.

Mary, Missy e Meemaw sono scoppiate in lacrime, mentre Sheldon si è seduto sconvolto.

I produttori della serie prequel di The Big Bang Theory avevano più volte spiegato che non avrebbero evitato quel momento drammatico della storia. Steve Holland ha spiegato a TVLine:

Abbiamo sempre saputo che non volevamo mostrarlo in camera, ma affrontare la morte è sempre stato importante mentre ci avvicinavamo alla fine dello show. La questione era legata a quando farlo. Si è parlato della possibilità di poter mostrare quel momento nel finale. Sarebbe morto, avremmo avuto il funerale e quello sarebbe stato l’ultimo episodio.

Chuck Lorre ha voluto però mostrare quel momento prima dell’epilogo perché la serie è sempre stata positiva e si rivolgeva a tutta la famiglia, decidendo quindi di non lasciare il pubblico alle prese con la tristezza.

Sugli schermi è apparsa una schermata in cui i produttori hanno spiegato che diciotto anni fa sembrava una buona idea inserire nell’infanzia di Sheldon un evento traumatico, senza poter immaginare che avrebbero rimpianto quella decisione. Gli autori hanno ammesso:

Ci sono state molte lacrime sul set quando è stata girata l’ultima scena di questo episodio. Un reminder del fatto che tutti ci eravamo innamorati di un personaggio inventato. E che è, a sua volta, un reminder di amare i personaggi nella nostra vita che sono reali. Fare altrimenti è vivere con il rimpianto.

Holland ha ricordato che molti degli spettatori sanno che sarebbe accaduto e gli autori hanno cercato un modo per prendere alla sprovvista le persone, idea che ha portato ad anticipare l’evento prima del series finale.

Il produttore ha ribadito che la morte di George ha avuto un grande impatto sulla crescita di Sheldon come persona ed era un momento importante da mostrare prima che andasse a studiare a Caltech, oltre al fatto che era un trauma che ha segnato tutta la famiglia.

Steve ha ammesso che non ricorda se in The Big Bang Theory fossero stati rivelati i dettagli del modo in cui George è morto, anche se tutti gli autori avevano pensato a un infarto, e ha ammesso che si era arrivati a un punto in cui si diventava nervosi ogni volta che il padre di Sheldon si avventurava nel traffico o saliva su una scala perché si sapeva che sarebbe accaduto quel tragico momento nel futuro della serie.

Barber, intervistato da TVLine, ha ammesso che era emotivamente preparato alla morte del suo personaggio fin dal pilot perché conosceva la storia di The Big Bang Theory e questo l’ha portato a essere grato per ogni giorno, stagione ed episodio a cui ha lavorato. L’attore ha scoperto i dettagli di come sarebbe stata mostrata la morte di George poco prima delle riprese e dal suo punto di vista è stato gestito in modo meraviglioso. Zoe Perry ha invece svelato che è stato difficile affrontare la morte del personaggio e la fine della serie quasi in contemporanea, quindi le reazioni emotive mostrate sullo schermo sono molto realistiche.

Il momento in cui Mary apre la porta e riceve la notizia è stata particolarmente intensa da girare e l’attrice ha spiegato che non era realmente consapevole di quello che accadeva alle sue spalle, dove si trovavano Annie Potts e Reagan Revord, anche se percepiva le loro emozioni. Perry ha sottolineato che non aveva pianificato la sua reazione, ma che la rabbia legata alla notizia le è sembrata realistica perché pensa che Mary si fosse sentita privata di qualcosa di importante.

Lance era sul set, ma non nel momento in cui le colleghe hanno girato quel momento perché aveva pensato che la sua assenza sarebbe stata utile per la loro interpretazione e sarebbe stata appropriata rispetto al momento, oltre a voler vedere la scena sullo schermo come tutti gli altri spettatori.

Lance ha quindi lodato il lavoro degli autori che hanno gettato le basi per un cambiamento per l’intera famiglia, come accade spesso nella realtà, per poi stravolgere tutto con una morte improvvisa, suscitando quindi delle grandi emozioni anche negli attori.

Holland, su quell’elemento, ha spiegato che volevano dare a George una vittoria dopo così tanto tempo e per questo gli avevano fatto ottenere il lavoro dei sogni prima della sua morte.

Perry ha aggiunto che il fatto che George abbia potuto essere presente al matrimonio del figlio è stato particolarmente importante.

L’interprete del padre di Sheldon ha infine sottolineato che il nono episodio della terza stagione, in cui George porta il figlio a Caltech, è stato uno dei momenti più significativi perché ha permesso di mostrare il profondo legame del suo personaggio con la sua famiglia e con il ragazzo.

Che ne pensate del modo in cui è stata mostrata la morte di George nella stagione 7 di Young Sheldon?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: TVLine, Deadline