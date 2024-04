Le riprese della stagione 7 di Young Sheldon si sono ufficialmente concluse e il cast della serie prequel di The Big Bang Theory ha condiviso online foto e video dal set per dire addio al progetto targato CBS.

Iain Armitage ha scritto su Instagram: “Oggi era il nostro ultimo giorno di riprese di Young Sheldon. Che gioia, onore e privilegio”. Tra le stories il giovane interprete di Sheldon ha inoltre condiviso uno scatto realizzato mentre stava lasciando gli studi della Warner Bros per l’ultima volta.

Raegan Revord, interprete di Missy, ha invece pubblicato una foto in cui abbraccia Annie Potts (Meemaw), spiegando che rappresenta il suo attuale stato emotivo.

Melissa Peterman, che aveva la parte di Brenda Sparks, ha condiviso un selfie scattato sul set.

Alex Reid, regista della serie e dell’ultimo episodio, ha invece scritto che non riesce a trovare le parole per spiegare quanto Young Sheldon sia stato importante per lui. Il filmmaker ha aggiunto:

Guardare questi attori evolversi nel corso degli anni è stato come vedere la mia famiglia crescere e cambiare. Attualmente non ho parole, ma nei prossimi giorni condividerò alcune delle foto dei 36 episodi che sono stato abbastanza fortunato da dirigere. Questa è stato realizzato questo pomeriggio, prima che girassimo la nostra ultima scena.

L’ultima puntata della serie andrà in onda il 16 maggio sugli schermi di CBS e potrà contare sulla presenza di Jim Parsons e Mayim Bialik, interpreti di Sheldon Cooper e Amy Farrah Fowler.

