Olivia Munn reciterà al fianco di Jon Hamm nella nuova serie Apple TV Plus, Your Friends And Neighbors.

Non è stato però svelato il ruolo dell’attrice, che rimane per il momento avvolto nel mistero.

La seire parlerà di Coop (Hamm), un gestore di fondi d’investimento che ha divorziato da poco ed è stato licenziato, decidendo così di rubare nelle case degli abitanti benestanti della città nell’area di New York in cui vive, in modo da poter mantenere a galla lo stile di vita della sua famiglia. Questi crimini cominciano a dargli forza fino a quando fa irruzione nella casa sbagliata al momento sbagliato.

Hamm sarà inoltre produttore della nuova serie insieme al creatore Jonathan Tropper, già autore di See e Banshee, e Connie Tavel.

Fonte: Deadline

