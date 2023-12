Jon Hamm sarà il protagonista della nuova serie Your Friends and Neighbors, un crime drama che verrà prodotto per Apple TV+.

L’attore avrà il ruolo di Coop, un gestore di fondi d’investimento che ha divorziato da poco ed è stato licenziato, decidendo così di rubare nelle case degli abitanti benestanti della città nell’area di New York in cui vive, in modo da poter mantenere a galla lo stile di vita della sua famiglia. Questi crimini cominciano a dargli forza fino a quando fa irruzione nella casa sbagliata al momento sbagliato.

Hamm sarà inoltre produttore della nuova serie insieme al creatore Jonathan Tropper, già autore di See e Banshee, e Connie Tavel.

Recentemente la star di Mad Men ha recitato nella terza stagione della serie The Morning Show e nella quinta di Fargo.

Che ne pensate della scelta di Jon Hamm come star di Your Friends and Neighbors?

Fonte: TVLine

