Non ci sono stati molti aggiornamenti sulla serie dopo l’annuncio, ma lunedì l’attore è stato ospite al The Drew Barrymore Show dando una piccola anticipazione su ciò che i fan possono aspettarsi dallo show:

Ti posso dire questo: sarà uno Zorro per questa generazione. E sarà incredibilmente rispettoso con la sua storia di origine, e sarà autentico.

Valderrama negli ultimi tempi ha recitato in NCIS e ha ripreso il ruolo di Fez da That ’70s Show nella serie sequel di Netflix, That ’90s Show. Tuttavia, nonostante un’agenda fitta di appuntamenti, Zorro era un ruolo che Valderrama non avrebbe mai potuto rifiutare.

C’è molto in gioco, ma sono pronto per la sfida. Arrivi a un punto della tua vita in cui… c’è un monte Everest da scalare, giusto? E penso che Zorro sia uno di quelli.

L’attore avrà il ruolo iconico di Don Diego de la Vega e del suo alter ego, ovvero Zorro. La storia si svolgerà in California ed è una nuova versione dello show degli anni ’50 con star Guy Williams. Nel cast di quel progetto, andato in onda fino al 1960, c’erano anche Gene Sheldon, George J. Lewis e Henry Calvin.

