Ladista per arrivare sugli schermi di Netflix e i protagonisti stanno iniziando a rivelare qualche anticipazione e curiosità, come hanno fattoin una conferenza stampa.Gli interpreti di Nancy e Jonathan hanno potuto così regalare qualche piccolo spoiler sui loro personaggi e ripercorrere il percorso compiuto con la serie fino a questo momento.

Le due giovani star hanno parlato per prima cosa dell’atmosfera dei nuovi episodi che, come anticipato dai fratelli Duffer e dalle prime scene presenti nel trailer, sarà “più oscura, terrificante e horror”. Charlie ha sottolineato che Stranger Things è un progetto nato come lettera d’amore per i film e anche in queste puntate inedite si proseguirà con la mitologia creata dai Duffer per poi gettare le basi per l’ultimo capitolo della storia. L’attore ha dichiarato:

Tutto sta “crescendo”: la storia, i personaggi, le tematiche e anche i riferimenti ai film che sono più maturi. In precedenza eravamo più vicini a I Goonies che all’horror, ora i punti di riferimento sono Nightmare.

La lunga attesa per l’arrivo della quarta stagione ha aumentato anche la curiosità degli spettatori, ma il cast e la troupe sono riusciti a non subire le conseguenze della pressione esterna:

Abbiamo formato una famiglia sul set e siamo tornati a fare quello che stavamo facendo nella prima stagione, divertendoci e sentendoci al sicuro, non abbiamo sentito troppo il peso della pressione esterna.

Gli interpreti, in particolare, hanno potuto contare su un lavoro in fase di scrittura particolarmente di alto livello. Natalia ha ribadito:

Credo che i fratelli Duffer ci abbiano più volte dimostrato quanto siano bravi nella scrittura, sono riusciti a superarsi in ogni stagione. C’è molta fiducia nei confronti di quello che stanno creando e sappiamo che amano i loro personaggi e il mondo che hanno creato.

L’attesa dei fan è stata prolungata non solo a causa della complessità della storia, ma anche dagli stop resi obbligatori dalla pandemia. L’interprete di Nancy ha ricordato:

Avevamo iniziato le riprese e poi siamo dovuti andare in pausa. Quando siamo tornati sul set c’erano molti protocolli che in parte hanno modificato il modo in cui stavamo girando. C’erano così tante storie in contemporanea, è una stagione davvero grande e ampia. Penso però che sia stato davvero divertente ed eccitante riuscire a lavorare nonostante tutto quello che stava accadendo nel mondo.

Con il passare delle stagioni i personaggi maturano e si evolvono e Natalia ha sottolineato:

Ogni tanto faccio dei suggerimenti ai Duffer, ma non so se li tengano del tutto in considerazione, ma Nancy è sempre stata così divertente da interpretare. Nella quarta stagione ha trovato se stessa, la propria voce, ha imparato a dare ascolto al proprio intuito. Sono cambiate un po’ le sue priorità, ciò che la preoccupa. Ora è un personaggio femminile più completo e più forte. L’intero cast femminile ha però a disposizione dei personaggi davvero ben delineati.

La situazione di Charlie sarà invece un po’ diversa dopo che la famiglia Byers se ne è andata da Hawkins e lui si trova distante dall’amata Nancy:

La sua situazione è così diversa, si sente un po’ rifiutato. La realtà è complicata, soprattutto negli anni ’80. In California ha poi incontrato Argyle che è diventato quasi un terapista non autorizzato con droghe leggere, ha un suo modo particolare di aiutarlo. Poter interpretare quel lato di Jonathan, che non era mai emerso prima e alle volte non mostrava emozioni, è stato divertente ed Eduardo Franco porta così tanta energia alla trama e anche a me. Abbiamo potuto improvvisare sul set. Abbiamo cercato di divertirci e far ridere la troupe, i registi. Trovarmi in quella situazione è stato davvero bello.

La coppia composta da Nancy e Jonathan, almeno nella prima parte della quarta stagione, è divisa trovandosi in vari luoghi diversi e i due attori hanno ricordato che nella terza hanno potuto confrontarsi maggiormente con i fratelli Duffer per quanto riguarda le situazioni in cui erano protagonisti i due giovani, suggerendo qualche passaggio in più per rendere più realistica o emozionante una scena, o dando dei suggerimenti poi inseriti nelle puntate. Dyer ha però ricordato:

Sono davvero bravi nello scrivere per gli attori, sentiamo molta libertà sul set, possiamo suggerire ‘Penso che direbbero questo, non quella frase’… Collaborano molto con il cast.

La complessità della quarta stagione ha causato qualche difficoltà sul set e Heaton ha ricordato:

Non giravavamo gli eventi in sequenza ed è una vera sfida. Alle volte questo ci ha confuso, eravamo costretti a chiedere ‘Cosa è accaduto prima di questo momento?’, ‘A che punto siamo?.

Natalia Dyer sull’argomento affrontato da Charlie Heaton ha aggiunto:

Sono tanti pezzi della storia da mettere insieme per capire cosa sappiamo e in che situazione siamo in ogni momento. C’è però sempre stata un’atmosfera divertente, anche quando dovevamo girare le scene più spaventose. Dopo che urlano Cut ci sono sempre tante risate, scherzi, momenti che aiutano ad attenuare gli elementi terrificanti e la tensione.

L’evoluzione della storia è stata inoltre evidente. Charlie ha raccontato:

Sono stato molto felice di questa stagione, anche i fan e gli attori sono maturi. Come accaduto con la saga di Harry Potter, tutto matura e segue la crescita dei protagonisti. I personaggi rimangono il cuore della serie e non li si perde di vista, è l’elemento che entusiasma più di ogni altra cosa, anche degli elementi horror o fantastici, gli spettatori.

I due attori hanno poi spiegato quale stagione è la loro preferita. Heaton ha le idee chiare.

Questa o la prima. La prima perché c’è qualcosa di speciale nel fare una cosa per la prima volta, nell’introdurre i personaggi. Questa perché fin da quando abbiamo avuto il tavolo di lettura sembrava avere qualcosa di davvero unico, sorprendente, accadono tante cose. Quando giravo non vedevo nulla di quello che stava accadendo a Hawkins e in Russia e quando ho potuto vedere gli episodi ho subito mandato un messaggio ai fratelli Duffer perché hanno compiuto un lavoro incredibile.

Dyer ha poi ammesso che sul set c’è ancora spazio per le emozioni e si è in empatia con il proprio personaggio:

Siamo stati così a lungo con questi personaggi, abbiamo potuto seguirli mentre crescono, hanno queste esperienze. Vuoi davvero bene a tutti loro, li sostieni.

Nancy si ritroverà alle prese anche con un personaggio interpretato dall’icona dei film horror Robert Englund e l’attrice ha svelato:

Fin dalla prima stagione i fratelli Duffer ci avevano consigliato di vedere Nightmare. E, nonostante non ami molto gli horror, l’ho fatto. Non mi ha fatto molta paura ma poter lavorare con Englund sul set è stato incredibile: ha un’incredibile energia e ha questo monologo che ha interpretato con grande cuore e in modo riflessivo. Nel nostro show di solito c’è un ritmo concitato e questo momento era invece quasi una pausa. Vederlo recitare mi ha fatto sentire come se stessi assistendo a una masterclass ed è stato gratificante perché la serie rende omaggio a quei film classici e uno di loro protagonisti ora ne ha fatto parte.

Tra le dinamiche inedite c’è anche quella tra Dyer e Maya Hawke, interprete di Robin:

Abbiamo potuto avere grandi scene. Nella precedente stagione è stato introdotto il personaggio di Robin, ma non abbiamo avuto molte scene insieme anche se entrambe eravamo curiose di scoprire come si sarebbe evoluta la situazione. Sono entrambi due personaggi femminili molto forti e in questa stagione c’è un cambiamento, abbiamo potuto esplorare lati diversi del personaggio. La dinamica esistente tra Nancy e Robin è stata divertente e interessante. Sono forti, intelligenti e finiscono per imparare qualcosa una dall’altra.

Heaton ha poi parlato dell’avvicinarsi dell’ultima stagione:

Pensare che sta per arrivare la fine è un po’ triste, non riesco a immaginare come saranno le riprese sapendo che sarà l’ultima stagione.

Charlie, rispondendo a una domanda di un giornalista, ha inoltre potuto fare un salto nel passato condividendo un divertente aneddoto relativo al suo casting e alla prima stagione:

Avevano già scelto gli interpreti degli altri membri della famiglia Byers e sono certo che abbiano cercato anche l’attore giusto per Jonathan negli Stati Uniti. Non avevo recitato molto ed ero in una band, forse proprio questo punto di contatto dal punto di vista musicale con il personaggio ha attirato la loro attenzione e ho ottenuto la parte. L’accento è stato complicato perché non avevo mai trascorso molto tempo negli Stati Uniti ed ero convinto di non avere problemi, poi sono arrivato lì e ho sentito come parlavano, era diverso. Immergermi nel personaggio è stato facile, ma per tutta la stagione non riuscivo a dire nel modo giusto il nome Nancy, mi dovevano urlare la pronuncia corretta. Ho dovuto passare del tempo in studio per registrare i dialoghi durante il montaggio con l’aiuto del dialect coach!

