Lo scorso episodio di Ahsoka si era concluso con un cliffhanger nel senso più letterale del termine: sconfitta nel duello contro il Jedi Caduto Baylan Skoll, la protagonista era precipitata giù da una scogliera a picco sul mare, per risvegliarsi nella dimensione mistica della Forza nota come il “mondo tra i mondi” e accolta dalla visione del suo ex-maestro, nientemeno che Anakin Skywalker.

Se a questo uniamo la partenza del team dei malvagi verso il luogo d’esilio di Thrawn assieme a Sabine, in parte prigioniera e in parte riluttante alleata, e il fatto che l’episodio odierno si era guadagnato addirittura gli onori di una proiezione in alcuni cinema selezionati del mercato americano e anglosassone, le aspettative erano alte.

Spiazza quindi scoprire che ci troviamo di fronte a un episodio che non possiamo certo definire filler, ma che non va oltre l’episodio di transizione: si scava un po’ nelle vicende personali dei protagonisti, ci si riorganizza e si fa il punto della situazione, ma ...