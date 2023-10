Big Mouth la recensione in anteprima della stagione 7, disponibile su Netflix dal 20 ottobre.

Dopo la conclusione di Human Resources a inizio estate, e l’annuncio che la prossima sarà l’ultima, è tempo di riabbracciare i protagonisti di Big Mouth per questa stagione 7. I dieci episodi inediti della serie ideata da Nick Kroll saranno disponibili su Netflix in un’unica botta, come di consueto, a partire dal prossimo 20 ottobre.

Dopo una stagione 6 dedicata alla famiglia, torniamo al fianco di Nick, Andrew e gli altri ragazzini di Big Mouth in un periodo molto importante della pubertà: il passaggio alle scuole superiori. Sebbene questa stagione 7 sia ancora ambientata alle medie (e nell’estate successiva) si tratta dell’ultimo grande passo per i piccoli allupati, prima del finale di serie previsto con la stagione 8.

La trama della stagione 7 di Big Mouth

Dopo il finale insapore dello scorso anno, il team...