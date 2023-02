La recensione della stagione 2 di Carnival Row, disponibile dal 17 febbraio su Prime Video

La stagione 2 di Carnival Row è arrivata su Prime Video per dire addio agli spettatori con delle puntate che, purtroppo, non riescono a mettere a frutto l’ottimo potenziale del progetto con star Orlando Bloom e Cara Delevingne.

Le puntate precedenti avevano, seppur con qualche difficoltà, gettato le basi per la costruzione di una realtà fantasy con molti punti in comune con la società contemporanea e con tematiche tristemente senza tempo come razzismo e intolleranza. Il secondo capitolo della storia, cercando di chiudere le varie parti della storia, prova a dare maggior profondità agli eventi e ai personaggi, scivolando però più volte inesorabilmente verso situazioni prevedibili e soluzioni poco incisive.

Carnival Row

La trama della stagione 2 di Carnival Row

I nuovi episodi di Carnival Row riprendono la storia poco dopo il finale della prima che aveva mostrato il lockdown imposto dal can...