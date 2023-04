Citadel debutta su Amazon Prime Video venerdì 28 aprile con i primi due episodi, i successivi saranno disponibili ogni settimana fino al 26 maggio

Giudicare Citadel dopo aver visto i primi due episodi è come valutare un pranzo di matrimonio a metà degli antipasti. Costato 300 milioni di dollari, la seconda cifra più alta di sempre per una serie TV, il nuovo thrillerone di Amazon Prime Video prevede anche quattro serie spin-off (tra cui una italiana), e infila, nei primi settanta minuti della prima stagione, abbastanza spunti da prometterne altre quattro, cinque, infinite. Ed è vero che la cifra spesa è conseguenza anche di un brusco cambio di direzione artistica che ha portato con sé numerosi reshoot, ma anche al netto delle spese extra è chiarissimo che Citadel è un progetto ambizioso, che è qui per restare e che quindi, come si dice, sta ancora tenendo le sue carte ben strette al petto.

I punti di riferimento della serie

Se però il buongiorno si vede dal mattino… Citadel si ap...