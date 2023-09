La nostra recensione in anteprima dei primi 7 episodi della stagione 2 di Di4ri, disponibile su Netflix dal 14 settembre

Nel primo episodio di Prisma, facciamo conoscenza di Carola, adolescente con una protesi alla gamba, in un modo in cui la sua disabilità passa quasi inosservata. Nell’episodio successivo, quando la vediamo togliersi la protesi e mostrare il moncone a Marco, la cosa è ritratta in una disinvoltura impressionante. “Le mie due mamme sono molto severe“, dice a un certo punto Bianca, uno dei personaggi introdotti dalla nuova annata di DI4RI, e quasi si fa fatica a credere che una coppia omogenitoriale sia citata per la prima volta in modo così semplice e diretto. Entrambe le serie, di produzione italiana, condividono il fatto di non rendere un tema forte, una problematica, quello che può apparire come una peculiarità, insegnandoci così che, per far apparire “normale” e “accettabile” qualcosa, spesso è la naturalezza l’arma v...