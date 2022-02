Ormai giunti alla quarta parte (o seconda parte della seconda stagione se preferite) bisognerebbe essere consci di cosa è Disincanto, la serie animata Netflix ideata da Matt Groening ambientata in un mondo non così magico come sembra. Eppure, i primi a non sapere ancora cosa vogliono e chi sono sembrano proprio i protagonisti delle sconclusionate vicende.

Sembrano, perché proprio con questa quarta parte che debutta proprio oggi 9 febbraio su Netflix, il team della serie dà alcune delle risposte più attese sulle origini e sul destino dei suoi personaggi. Si prosegue a passi cadenzati nella trama orizzontale, introducendo alcuni nuovi attori sul palcoscenico di Dreamland, ma ci si focalizza per lo più sulle facce note.

Come al solito, la quarta parte di Disincanto è composta da dieci ...