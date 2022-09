Entergalactic la recensione in anteprima dello Special TV, disponibile su Netflix da domani, 30 settembre.

Annunciato inizialmente come serie e diventato poi uno special tv da un’ora e mezza, Entergalactic racconta una storia d’amore senza troppi fronzoli, cullata dalla colonna sonora hip hop del nuovo album di Kid Cudi. L’idea nasce proprio dalla mente di Scott “Kid Cudi” Mescudi che, al fianco di Kenya Barris da vita a un prodotto che utilizza la tecnica mista tra finto stop motion e animazione 2.5D, sdoganata da Spider-Man: Un Nuovo Universo. Un racconto d’amore basato anche sul nuovo album di Kudi, dal titolo omonimo, in uscita sempre domani 30 settembre in contemporanea con lo special.

La Trama di Entergalactic

Il protagonista di Entergalactic è Jabari (Cudi), uno street artist che ha firmato un contratto con una casa editrice per trasformare il suo personaggio in un protagonista della serie. Questa nuova opportunità lavorativa dà l’occasio...