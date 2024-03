L’episodio 20×01 di Grey’s Anatomy, intitolato “We’ve Only Just Begun” (Siamo solo all’inizio), il primo dei 10 che comporranno questa stagione falcidiata dallo sciopero di autori ed attori, è un inno a Miranda Bailey nonché un ritorno alle origini per uno dei personaggi più amati della serie.

Il ritorno alle origini di Miranda Bailey

Come avevamo accennato lo scorso anno, in occasione del finale di stagione della serie, dopo che le cose tra Meredith e Nick (Scott Speedman) si erano sistemate, sembrava evidente che il tempo dell’attore nella serie stesse giungendo al termine e, sebbene la sua uscita di scena non sia ancora stata ufficialmente confermata, sembra probabile che la sua decisione di seguire la donna che ama a Boston porti a questo risultato finale, soprattutto se si prende in considerazione la sua scelta di affidare la formazione dei nuovi medi...