Esattamente come aveva dichiarato la nuova showrunner Meg Marinis, già dall’episodio 20×02 di Grey’s Anatomy è evidente come gli autori stiano guardando al passato e cercando di ricostruire la medesima atmosfera delle prime stagioni dello show, sostituendo Meredith, Alex, George, Izzie e Cristina con Jules Millin, Lucas Adams, Simone Griffith, Mika Yasuda e Benson “Blue” Kwan il che, lo sappiamo – e probabilmente lo sanno anche loro – sarà un’ardua impresa.

Una nuova Bailey per dei nuovi specializzandi

Dopo aver accettato di riprendere il ruolo di mentore per il futuro della medicina, Miranda Bailey si scontra con qualche problema quando cerca di usare con i nuovi specializzandi lo stesso approccio all’insegnamento che ha sempre adottato nel passato, il che, come le suggerirà Winston sezza mezzi termini, non si dimostrerà necessariamente la scelta pi...