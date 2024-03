La recensuone della docuserie Homicide: New York, disponibile su Netflix

Dopo anni e anni di episodi di Law & Order e dei suoi molti spinoff, opera del noto produttore Dick Wolf, in molti si saranno chiesti quanto le sue opere di fantasia differiscano dalla realtà e la risposta, che giunge grazie alla docuserie Homicide: New York, è “non poi così tanto“.

Di cosa parla Homicide: New York

La docuserie Homicide: New York, in 5 episodi di circa un’ora ciascuno, racconta un crimine violento per puntata, nella quale vengono intervistati investigatori, medici legali e pubblici ministeri che hanno lavorato ai 5 casi per risolverli, oltre ai testimoni dei crimini ed amici e familiari delle vittime e questa sarà solo la prima parte di un’antologia che sarà seguita più avanti nel corso dell’anno dal rilascio di una nuova serie true crime che sarà intitolata questa volta Homicide: Los Angeles.

Che ci si...