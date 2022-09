House of the Dragon è riuscito a compiere un mezzo miracolo: far dimenticare a tutti i detrattori del finale de Il Trono di Spade gli eventi caotici che hanno concluso le vicende della famiglia Stark. La giusta dose di “intrighi e tradimenti” vista nei primi due episodi del nuovo show targato HBO ha saputo riattivare le sinapsi degli appassionati delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, facendoli precipitare in una serie dove ogni parola può avere gravi conseguenze sullo sviluppo della storia.

Ebbene, è da poco disponibile la terza puntata del succitato show, diretta da Greg Yaitanes, regista anche dello scorso episodio, e scritta da Gabe Fonseca e dal mai abbastanza elogiato Ryan Condal. Saranno riusciti gli autori a mantenere il livello qualitativo, oppure stiamo per vivere l’inizio della caduta di una serie partita inaspettatamente con la potenza di una meteora infuocata?

FIGLI E MATRIMONI