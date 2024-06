La nostra recensione del primo episodio della seconda stagione di House of the Dragon, intitolato Un figlio per un figlio, disponibile da oggi su Sky e Now.

I draghi sono tornati. Il primo episodio della seconda stagione di House of the Dragon è da oggi disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now e per la prima volta fin da subito anche con doppiaggio in italiano. Se avete già visto l’episodio, eccovi la nostra recensione spoiler.

Nota: vi ricordiamo che la sorte dei personaggi di House of the Dragon viene parzialmente svelata da Joffrey Baratheon nel quarto episodio della terza stagione di Game of Thrones. Se siete in vena di un rewatch vi raccomandiamo perciò di saltare l’episodio in questione per non rovinarvi la sorpresa.