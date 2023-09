Non troppo tempo fa, in un podcast della nostra rubrica di TVNews, avevamo raccontato come la strategia di Netflix, secondo quanto riferito dai loro stessi dirigenti, fosse quella di creare serie straniere di successo nel paese in cui venivano prodotte ed è interessante come la visione della serie spagnola In Fiamme aiuti in un certo senso a chiarire questa affermazione.

La storia di In Fiamme

Ambientati in un Barcellona che rimane sempre sullo sfondo della vicenda, senza che la regia approfitti minimamente della sua bellezza, gli 8 episodi di In Fiamme sono ispirati ad una storia vera che ha catturato l’interesse di tutta la Spagna, tanto che Netflix non si limiterà solo a rilasciare la serie TV che racconta la storia di Rosa Peral, ma anche un documentario, che sarà disponibile sulla piattaforma sempre il giorno 8 settembre, con il tiolo Il caso di Rosa Peral.

Lo show racconta la sto...