Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone la recensione della stagione 2, disponibile su Netflix dal 12 gennaio.

A sei mesi di distanza dal debutto su Netflix, Kung Fu Panda: Il Cavaliere Dragone irrompe nelle prime settimane di gennaio con una rocambolesca stagione 2. Nel mezzo l’annuncio ufficiale del quarto film, dato lo scorso agosto tramite i profili ufficiali Dreamworks, e previsto per marzo 2024.

Ma prima, Po dovrà concludere il suo tour mondiale alla ricerca delle armi leggendarie, cercando di impedire che Veruca e suo fratello Klaus distruggano il mondo. Come accaduto a luglio, anche questa stagione 2 è un piacevole intrattenimento, pensato per lo più per un pubblico più giovane.

La trama di Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone stagione 2

Avevamo lasciato Po, Lama, Ping e l’anziana Rukhmini in partenza per il vecchio continente, dopo essersi lasciati sfuggire Veruca e Klaus al ...