La recensione degli episodi 3 e 4 della quarta stagione della serie La fantastica signora Maisel, disponibili su Prime Video

La quarta stagione della serie La fantastica signora Maisel prosegue con due episodi molto diversi tra loro per atmosfera, emozioni e risultato ottenuto. Il terzo episodio, Everything is Bellmore riesce infatti a suscitare una sincera commozione e a fondere quasi alla perfezione comicità e riflessioni, mentre il quarto, Interesting People on Christopher Street, appare quasi come un’occasione sprecata a livello narrativo e tematico.

Un addio emozionante e memorabile in onore di Brian Tarantina

I coniugi Palladino firmano una delle puntate migliori della serie con la puntata in onore di Brian Tarantina, interprete di Jackie, il coinquilino di Susie e presenza fissa nel club dive Midge ha iniziato la sua carriera nel mondo della comicità. L’apparizione di Lenny Bruce (Luke Kirby) allo strip club dove lavora la protagonista, un momento come di consueto a...