La recensione degli episodi 5 e 6 della stagione 4 della serie, disponibili su Prime Video

La serie La fantastica signora Maisel, arrivata alla sua quarta stagione, sembra avere qualche difficoltà nel capire in che direzione deve procedere la storia della protagonista interpretata da Rachel Brosnahan, dando così spazio ai personaggi secondari e sfruttando nel migliore dei modi una lunga sequenza di guest star di altissimo livello.

La stagione 4 della serie La fantastica signora Maisel dà spazio ai personaggi secondari

Il quinto episodio prende il via con Susie (Alex Borstein) che va alla ricerca della segretaria pefetta per la sua attività, non avendo però alcuna idea di come gestire i colloqui, e nemmeno il lavoro, delle giovani che rispondono alla sua offerta. La puntata ruota poi intorno al matrimonio di Shy Baldwin a cui Midge e Susie decidono di partecipare, causando ovviamente un po’ di confusione e dando vita a molti momenti divertenti, nonost...