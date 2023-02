La recensione dell’episodio 1×05 di The Last Of Us, “Endure and Survive”, disponibile su Sky e in streaming su NOW

Ci sono due domande che vengono pronunciate in questa puntata che sono fondamentali: quelle che reggono The Last Of Us in maniere differenti. Ad un certo punto il figlio di Henry, in un momento di confidenza con Ellie, le chiederà: “Se diventi un mostro, dentro sei sempre tu?”, che è un interrogativo eccezionale in una storia di zombie o simil-zombie (paradossalmente esplorato in forme superficiali nel teen movie Warm Bodies) e racconta il terrore non tanto di morire ma semmai di rimanere vivo una volta persa la propria umanità. Ma è la seconda quella più importante che costituisce un inception nella testa degli spettatori, cioè un semino lasciato lì che poi germoglierà nel finale: “Pensi che quel bambino valga il rischio di perdere tutto?”. Henry per suo figlio è disposto a fare il male della comunità. È il primo concreto passo di avvicinamento al...