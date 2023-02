La recensione dell’episodio 1×06 di The Last Of Us, intitolato “Kin”, disponibile dal 19 febbraio in originale e dal 27 febbraio in italiano su Sky e NOW

Se non fosse arrivato l’annuncio ufficiale che la seconda stagione di The Last Of Us si farà chi ha giocato ad entrambi i videogiochi della serie avrebbe potuto capirlo già da come in questa sesta puntata, più ancora che in precedenza, vengono mostrati luoghi che saranno poi importanti nella prossima fase del racconto, introdotti personaggi che avranno un senso maggiore dopo e messe le basi per tutta quell’altra storia. È il villaggio di Jackson in cui Joel e Ellie trovano il fratello del primo, quello organizzato esattamente come i paesini del West che sarà poi la sede da cui partirà la seconda.

Certo poi quello che vi accade dentro non è il massimo. La tipica digressione dal viaggio contenuta in ogni puntata questa volta è un po’...