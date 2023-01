La recensione di “Long Long Time” l’episodio 1×03 della prima stagione di The Last Of Us, disponibile su Sky e in streaming su NOW

Che cos’è quest’episodio? E che cos’è quell’inizio?

Chiaramente siamo di fronte all’evoluzione del bottle episode. Quella cosa che aveva un senso quando le serie erano davvero un prodotto industriale e spesso si creava l’esigenza di puntate che staccassero un po’ dalla continuità della storia portata avanti, che fossero più economiche e magari confinate in un solo ambiente con un numero limitati di attori. È l’episodio di Pauli e Chris sperduti nella neve di I Soprano, è l’episodio della mosca nel laboratorio di Breaking Bad. Quel tipo di esigenze spesso ha dato origine a puntate particolari, fondate sulla scrittura in una maniera diversa e creativa. Oggi il bottle episode non ha più quel senso perché le serie non sono più prodotte in quella maniera, tuttavia spesso ci sono puntate che funzionano diversamente, che si prendono una pau...