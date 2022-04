La recensione della serie Le 7 vite di Léa, prodotta per Netflix dal 28 aprile

Le serie e i film teen parlano sempre dei corpi. Non accettati, esibiti, sfruttati al massimo o nascosti con timidezza. Sono involucri il cui interno ribolle di ormoni e desideri spesso frustrati da qualche impedimento. Che sia una malattia, una distanza o un pericolo, il problema da risolvere è quasi sempre un fatto di carne. Lo era in Tredici dove l’assenza si manifestava attraverso audiocassette, lo è in Baby dove invece la fisicità è ben presente come mezzo per l’ascesa sociale. Gli esempi possono variare, dalla più dura Euphoria alla leggera Non ho mai. Le 7 vite di Léa, nuova serie francese disponibile su Netflix, tratta dal romanzo di Nataël Trapp, di corpi ne ha in abbondanza.

Con furbizia l’adattamento inverte il sesso dei protagonisti e dei comprimari, mettendoci nei panni della giovane Léa (nel libro si chiama Léo). Identità sessuale che si somma in una struttura mistery articolata su più pi...