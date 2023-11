La recensione degli episodi finali 3×09 e 3×10 di The Morning Show, disponibili su Apple TV+

I due episodi finali della terza stagione di The Morning Show suonano come la fine della serie (in realtà una quarta stagione è stata annunciata) per come portano alle estreme conseguenze le premesse non solo della stagione ma di tutta la serie, iniziata con l’assunzione di Bradley Jackson al programma televisivo al centro della trama in risposta allo scandalo sessuale di un presentatore e qui “chiusa” con la sua uscita per uno suo scandalo di cui renderà conto all’FBI in un momento di ridicola assunzione di responsabilità. E tutto con una specie di apice di tensione da thriller in cui l’acquisizione del network viene fermata all’ultimo momento utile attraverso un colpo di mano ad opera della star (Jennifer Aniston). Niente di nuovo per la serialità americana, ma un altro mondo rispetto a come The Morning Show si era presentata nella prima stagione.

Abbiamo visto prima Alex attirare ...