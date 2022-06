La recensione del secondo episodio della serie Ms. Marvel, disponibile su Disney+

Quando venne creata nel 2013, Ms. Marvel stupì tutti per la naturalezza con la quale riusciva a ibridare l’atmosfera da teen drama con il genere supereroistico. Uno stile che rimandava la memoria alle migliori storie di Spider-Man degli anni Sessanta e Settanta, quando Peter andava ancora al liceo. Le prime due puntate dello show creato da Bisha K. Ali ci hanno trasmesso le stesse vibrazioni, come potete leggere nelle nostre recensioni sparse per questo articolo.

Iman Vellani è una perfetta Kamala Khan, in grado di strappare un sorriso ogni volta che entra in scena. Il suo rapporto con Bruno e con Nakia ci ha catturati a ogni dialogo. Le origini dei suoi poteri, per quanto diverse dai fumetti, non sono mai state un vero problema. Eppure, per la prima volta dall’inizio della serie, la terza punt...