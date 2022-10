ONI: La Leggenda del dio del tuono la recensione della miniserie, disponibile su Netflix da oggi 21 ottobre.

Con la miniserie in quattro episodi ONI: La Leggenda del dio del tuono, Tonko House torna a far parlare di se, dopo la nomination all’oscar nel 2018 per The Dam Keeper. Una nuova avventura creata in collaborazione con Netflix, occasione per il team californiano di esplorare le credenze nipponiche. I quattro episodi sono disponibili da oggi, 21 ottobre, sulla piattaforma streaming. Una miniserie da divorare tutta d’un fiato lasciandoci avvolgere dal racconto di Onari e del tenero Naridon.

Basata sulla raccolta di poesie Onari’s Lullaby di Emi Tsutsumi, a cui è dedicata l’intera serie tv, ONI: la leggenda del dio del tuono è un viaggio adatto a un pubblico di tutte le età. Anche The Dam Keeper era basato sui lavori di Tsutsumi, un altro simbolo del rispetto di Tonko House verso l...