La recensione di tutti gli episodi di Questo mondo non mi renderà cattivo, disponibile dal 9 giugno su Netflix

La caratteristica migliore che le serie animate di Zerocalcare mettono in mostra, anche meglio dei suoi fumetti, è la capacità di unire umorismo e tono drammatico in una mescolanza che non per forza è un’alternanza di pesante e leggero ma più una compenetrazione che consente ai due toni di esistere nelle medesime scene. Non alleggerisce qualcosa di drammatico né appesantisce qualcosa di leggero Questo mondo non mi renderà cattivo, ma spesso (non sempre e soprattutto sempre meno più si avanza con gli episodi) presenta momenti e scene che sono al tempo stesso pesanti e umoristici. Tutto il racconto di questa serie si fonda su questa capacità e riesce ad essere travolgente quando è la centra.

Modello che vince non si cambia, Questo mondo non mi renderà cattivo mantiene tutto il buono di Strappare lungo i bordi, a partire dal suo ritmo indemoniato e proseguendo con la voce di