L’ultimo thriller di Prime Video, Regina Rossa, disponibile sulla piattaforma dal 29 febbraio 2024, tratto dal primo di una trilogia di romanzi scritti dall’autore e giornalista Juan Gomez-Jurado, ruota attorno alla figura di Antonia Scott (Vicky Luengo) una donna dotata di un quoziente intellettivo di 242, che fa di lei la più intelligente al mondo ed è una serie curiosamente e forse inaspettatamente intrigante.

Di cosa parla Regina Rossa

Un po’ Nikita, un po’ The Killing, un po’ The Blacklist, Regina Rossa, sulla carta, strizza l’occhio a fin troppe serie televisive, dando una sensazione di déjà vu, per essere considerata davvero originale, ciò nonostante i suoi 7 episodi sono più che apprezzabili e forniscono un autentico intrattenimento.

Al centro della narrazione troviamo una donna dall’intelligenza quasi soprannaturale che la porta a volte sull...