La recensione di Pesce, il sesto episodio della terza stagione di Servant, disponibile da oggi su Apple Tv+

A fare da legame tematico in ogni puntata di Servant c’è un oggetto che spesso dà anche il titolo alla puntata. Nel caso specifico il pesce è quello della tavola imbandita, che non tutti consumano. Ennesimo riferimento biblico proprio quando, al giro di boa della stagione, sembra che la spiegazione a tutti i misteri sia proprio l’opposto di una benedizione. In questi trenta minuti il simbolo più ricorrente sono anche le mani.

È successo qualcosa a Leanne, l’abbiamo intuito dalle macchie di sangue sul vestito, nell’episodio precedente, in cui ancora non era chiaro però chi fosse il carnefice e chi la vittima. Scoprirlo qui è il grande colpo di scena che si attendeva. Dorothy grida all’impazzata (che altro modo per farsi sentire in quella enorme casa?) Cercando l’aiuto de...