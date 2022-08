La recensione del primo episodio di She-Hulk: Attorney at Law, in arrivo il 18 agosto su Disney+

Creata nel 1980 da Stan Lee e John Buscema, She-Hulk nasce dal connubio tra gli ottimi dati di vendita del fumetto dedicato al Golia Verde e il successo della serie TV La Donna Bionica. Una volta creato questo carismatico personaggio, gli autori lo lasciano immediatamente in eredità a David Anthony Kraft e al duo Mike Vosburg/Frank Springer. Una scelta che si rivelò assolutamente vincente, dato che l’eroina ebbe immediatamente il successo che meritava. In meno di quattro anni She-Hulk entrò a far parte degli Avengers e, per un periodo, persino nei Fantastici Quattro.

Con un personaggio tanto carismatico tra le mani, in grado persino di rompere la quarta parete e di parlare con i lettori, era solo questione di tempo prima che i Marvel Studios decidessero di sfruttarlo. Ed ecco che dalle sapienti mani di Jessica Gao (Rick &...