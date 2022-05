Superman & Lois 2×11 “Truth and Consequences”: la recensione

Quello che possiamo dire dell’episodio 2×11 di Superman & Lois è che risulta in un certo senso un episodio a metà e che, pur rivelando effettivamente una verità di proporzioni non indifferenti, non ne affronta le conseguenze cosa che, considerate le premesse di molte delle serie dell’Arrowverse, potrebbero essere particolarmente preoccupante per il futuro dello show.

BIZZARRO-JONATHAN CONTRO JONATHAN KENT

La scena di apertura dell’episodio 2×11 di Superman & Lois è piuttosto intensa e mostra Bizarro Jonathan attaccare il suo doppelganger di Terra-Prime nel tentativo di cancellarlo dalla realtà, con Superman che riesce a fermarlo un attimo prima che suo figlio venga sopraffatto.

Da quel momento quella di Bizarro Jonathan sarà una presenza costante e minacciosa per gli abitanti di Smallv...