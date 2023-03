Ogni volta che guardiamo questa serie siamo fondamentalmente travolti da un sentimento di frustrazione per ciò che l’Arrowverse, nel suo insieme, avrebbe potuto essere e non ha invece mai avuto l’opportunità di diventare e l’episodio 3×01 di Superman & Lois non fa eccezione.

Per la prima volta Clark e Lois vengono mostrati non solo nei loro ruoli di genitori o indomita giornalista e supereroe, ma anche di coppia romantica che riesce a ritagliarsi del tempo personale tra un tentativo di salvare il mondo e l’altro e nonostante due figli ormai sedicenni che crescono a vista d’occhio con responsabilità molto più grandi sulle spalle dei propri coetanei. Il momento d’oro per la coppia è ulteriormente sottolineato dal fatto che i due siano tornati anche a lavorare insieme come giornalisti per Chrissy Beppo e la Smallville Gazette.

IL NUOVO JONATHAN KENT

La première dell...