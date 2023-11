La recensione di The Buccaneers, la nuova serie Apple TV+ tratta dal romanzo di Edith Wharton

Dramma d’epoca, mosaico di vibrante modernità contrapposto alla rigidità color seppia dell’Inghilterra vittoriana, The Buccaneers dipinge le sue eroine come fari luminosi di cambiamento in una società immersa nella tradizione. L’arazzo sgargiante della serie Apple si dispiega all’occhio del pubblico col suo sfoggio di caleidoscopica giovinezza che trascende i confini del suo contesto storico. Siamo invitati a un ballo senza pretesa di filologia (come ben rimarcano i fantasiosi costumi di Giovanni Lipari e Kate Carin), un gran valzer di parole e abiti che assume toni rutilanti da discoteca.

Nel crepuscolo di un’epoca densa di sussurri pettegoli, The Buccaneers intesse i fili dorati della sfrontatezza giovanile e il pesante velluto di un contesto tradizionalista. La storia di cinque audaci ragazze americane, affacciatesi all’età adulta e alle acque insidiose dell’alta so...