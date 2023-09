In un mercato cinematografico dove la maggior parte dei Blockbuster sono ormai tratti da fumetti, videogiochi e affini, John Wick è riuscito a ritagliarsi uno spazio tutto suo, divenuto via via sempre più importante, espandendo così il franchise con protagonista Keanu Reeves attraverso tre sequel e una miniserie. The Continental: Dal mondo di John Wick, questo il nome dello show composto da tre episodi disponibile su Amazon Prime Video, punta a gettare luce sul passato del celeberrimo hotel visto anche nelle quattro pellicole.

Dopo la prima puntata della scorsa settimana, che abbiamo elogiato per messa in scena e per mood, abbiamo avuto occasione di tuffarci nella seconda parte di questa miniserie. Se la storia di fondo rimane scritta da Shawn Simmons, Kirk Ward e Greg Coolidge, questa volta si aggiunge alla sceneggiatura anche Ken Kristensen, autore celebre per aver già lavorato alla serie Marvel/Netflix dedicata al Punisher e al folle show Happy!, disponibile sempre sulla succitata ...