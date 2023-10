Le prime due puntate di The Continental sono state un’interessante aggiunta al mondo di John Wick. La storia del passato di Winston Scott punta i riflettori sul personaggio interpretato nei film da Ian McShane che si è rivelato via via sempre più importante e che meritava senza dubbio un tale approfondimento. Nonostante questa buona base di partenza, lo show ideato da Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons non si è dimostrato esente da difetti, tra i quali spiccano senza dubbio i dialoghi e alcuni passaggi di trama un po’ troppo rapidi. La scorsa puntata, inoltre, non è riuscita a brillare nemmeno sotto il profilo dell’azione, rivelandosi un po’ sottotono. Un risultato comunque accettabile, soprattutto in previsione di un terzo e ultimo episodio sopra le righe e pronto a chiudere con stile la serie.

