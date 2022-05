The Flash 8×13 “Death Falls”: la recensione

Che la morte avrebbe bussato alla porta del Team Flash era diventato evidente con la pubblicazione del titolo dell’episodio di The Flash della prossima settimana, Funeral for a Friend, quello che era meno chiaro è chi tra, i membri del coeso gruppo, sarebbe andato incontro alla Signora con Falce, soprattutto dopo che tutti, in un modo o nell’altro, erano diventati un potenziale target per Deathstorm.

LA VITTIMA DEL TEAM FLASH

Mentre Caitlin cerca di riprendersi fisicamente dall’incontro con Deathstorm, che vorrebbe sostanzialmente trasformarla nella sua sposa per combattere la propria secolare solitudine, cosa che non potrà accadere fino a che non avrà assorbito sufficiente dolore, il resto del Team Flash si prepara a serrare i ranghi e proteggere la loro amica, con Frost, in particolare, che prenderà in mano la situazione e deciderà di portare avant...