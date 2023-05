Concludere una serie non è mai un compito facile, come dimostra il finale di serie di The Flash che appare talmente sottotono, nonostante il grande ritorno di così tanti iconici antagonisti del velocista scarlatto, da domandarsi seriamente quanto il fatto che Grant Gustin abbia avuto il Covid durante le ultime settimane di riprese, abbia influito su questo episodio, conducendo a fare forse drastici cambiamenti nel finale intitolato A New World, Part Four.

LA STORYLINE FINALE E COSA PROPRIO NON FUNZIONA

Nel complesso la storyline che si estende per 4 episodi non sarebbe stata poi così terribile: riportato in vita dalla Forza della Velocità Negativa, nel finale di serie di The Flash, Eddie Thawne decide di accettare il suo ruolo di avatar e riprendersi la vita di eroe, accanto ad Iris che, ormai ne è convinto, gli è stata rubata da Barry Allen. Per sconfigge colui che ritiene quindi il suo nemico, non solo Eddie deciderà di compiere il suo ...