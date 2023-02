Dopo tre episodi iniziali pensati per gettare le basi narrative di questa seconda stagione, The Legend of Vox Machina ha fatto un grande balzo in avanti con le puntate 4, 5 e 6. La serie disponibile su Amazon Prime Video è tornata a brillare come in passato, alternando le storyline dei vari personaggi e dando vita a un sapiente mix tra gag, azione ed emozioni. Il risultato? Un vero e proprio successo.

A partire da qualche giorno è disponibile anche la terza tranche di episodi, che promette di alzare ancora di più la posta in palio e di mettere i Vox Machina in serio pericolo. Dopo averli visti, non possiamo che essere d’accordo con le premesse. Scoprite insieme a noi se i ragazzi di Critical Role hanno fatto centro un’altra volta oppure se innalzare il “livello di difficoltà” è risultato controproducente per la scrittura della serie.

ALLA RICERCA DELLE ARMI LEGGENDARIE

La storia riprende esattamente da dove l’avevamo lasciata una settimana fa, con Vax, Vex, Percy...