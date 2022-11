Visto che tutti ne parlano non possiamo certo esimerci dall’affrontare l’argomento nudità di Theo James, mostrato in tutta la sua gloria nella première di The White Lotus 2 e, sebbene raggiungere le vette di Pam & Tommy e del pene parlante di quest’ultimo sarebbe stato difficile, non si può certo dire che la serie del creatore, regista ed autore Mike White non si stia impegnando a far parlare di sé per come affronta apertamente il tema della sessualità.

Le dichiarazioni di Theo James sulla scena di nudo

In un’intervista con ET, il protagonista della saga di Divergent e di La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo (lo stesso che ha viaggiato del tempo per fare una fellatio ad una versione più giovane di se stesso) ha scherzato dicendo che il suo contratto non gli permette di mostrarsi completamente nudo sullo schermo, aggiungendo poi come la scena ...