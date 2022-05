, serie che nel 2020 era stata una delle rivelazioni dei progetti Prime Video , aveva lasciato in sospeso gli spettatori con la scoperta dell’esistenza di un altro gruppo di giovani usati per compiere un esperimento sociale, questa volta completamente al maschile. La rivelazione non poteva che suscitare curiosità dopo una prima stagione piuttosto sorprendente che aveva portato in scena non solo la lotta per la sopravvivenza su un’isola deserta, ma anche una rappresentazione molto ampia e precisa dei problemi adolescenziali che affrontano le ragazze: dagli amori complicati ai cambiamenti fisici, senza dimenticare la scoperta della propria sessualità e il desiderio di essere apprezzate e amate.

La diminuzione di puntate da 10 a 8 non aiuta però a sostenere la narrazione che soffre a causa del gran numero di personaggi, abbassando così di molto il livello rispetto alle puntate precedenti.

La serie creata da Sarah Streicher rischia inoltre di lasciare la narrazione in s...