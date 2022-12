Tradimento è una serie in arrivo su Netflix il 26 dicembre

Per tutti coloro che sono cresciuti a pane e James Bond la sospensione dell’incredulità, quando si guarda una spy story, è cibo per l’anima. Quando quindi una serie come Tradimento (Treason nel suo titolo originale) ti fa dubitare del realismo dei suoi protagonisti, soprattutto per uno show che si prende sul serio come questo, forse potrebbe esserci qualche problema.

LA TRAMA DI TRADIMENTO

In Tradimento, Adam Lawrence (Charlie Cox) è il giovanissimo vice del capo del MI6 Sir Martin Angelis (Ciarán Hinds) che, nel caso ve lo chiedeste, nella realtà non viene chiamato M, bensì C, che sta per Controllo. Quando Angelis viene avvelenato dall’agente russa Kara Yerzov (Olga Kurylenko), che si rivelerà essere una ex amante di Adam che ha condiviso con lui, 15 anni prima, una difficile missione a Baku che ha segnato le loro vite, la vita del protagon...