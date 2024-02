La recensione dei sei episodi di Un amore, la serie Sky con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti

Lo si capisce dall’inizio che Un amore non è una serie scritta come le altre storie romantiche da cinema o televisione italiane. Proprio la lingua parlata e la maniera in cui i sentimenti sono raccontati da una voce fuoricampo che legge delle lettere è molto migliore e ha il tono giusto.

Tutto il primo dei 6 episodi di questa miniserie Sky funziona come una forma lieve di introduzione alla storia, in cui a lungo non capiamo come i due personaggi che sappiamo essere protagonisti entreranno in contatto (anche se abbiamo capito cosa li leghi) e questa riluttanza a dare tutte le informazioni non è mai fastidiosa. Anzi, la maniera in cui attraverso continui piccoli indizi Un amore tiene desta l’attenzione mentre scivola dentro l’intreccio è confortevole e promette molto. Il fatto che i restanti episodi confermino queste promesse poi è proprio quello che non ci si aspetta da una serie sent...