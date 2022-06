La nostra recensione della serie Il villaggio dei dannati, dal 17 giugno su Sky

Un romanzo di fantascienza (I figli dell’invasione di John Wyndham) già trasposto in un adattamento non certo passato alla storia (Il villaggio dei dannati di Wolf Rilla, 1960) e poi in quello che convenzionalmente viene ritenuto uno dei passi falsi di un grande regista (l‘omonimo film diretto da John Carpenter del 1995). Queste sono le basi, certamente non ottimali, del nuovo Il villaggio dei dannati, che propone qualche elemento di novità, non sufficiente però per portare una ventata di freschezza all’operazione.

Il villaggio dei dannati: una storia sulla maternità

Il villaggio dei dannati, miniserie in 7 episodi creata da David Farr, è ambientata a Midwich, una piccola cittadina del sud dell’Inghilterra, dove, in una notte di settembre, un improvviso blackout di 12 ore causa la perdita di conoscenza di tutti gli abitanti di un’area residenziale. Tutto sembra tornare alla normalità ma b...