A24 non ne sbaglia una. La casa di produzione di prodotti come Everything, everywhere all at once ed Euphoria ha unito le sue forze con Netflix realizzando l’ennesima imperdibile chicca: stiamo parlando di Beef – lo scontro, uscita il 6 aprile sulla piattaforma streaming.

Beef è una dramedy che mette in scena le conseguenze imprevedibili di uno scatto d’ira.

Il presupposto è quello di una normale litigata all’uscita di un parcheggio tra un uomo e una donna. Quello che dovrebbe essere un evento qualsiasi darà il via a una spirale di rabbia e vendetta.

Il cast è composto quasi esclusivamente da attori di origini asiatiche: vi presentiamo i protagonisti di Beef.

STEVEN YEUN

Danny Cho è uno dei due protagonisti di Beef. Imprenditore fallito, con un fratello nullafacente a carico, è stufo di subire ingiustizie dalla vita. Danny è interpretato da un volto noto e amato del piccolo schermo. Steven Yeun infatti ha recitato per ben sette stagioni nel ruolo di Glenn nella serie The Walking Dead. La sua uscita dallo show è stata una vera e propria mazzata per gli spettatori…

Negli ultimi anni Yeun è approdato con successo al cinema.

Nel 2017 recita in Okja di Bong Joon-ho, mentre nel 2018 partecipa a Sorry to Bother you, commedia grottesca con protagonista Lakeith Stanfield.

Nel 2020 ottiene una nomination agli Oscar come miglior attore protagonista per il dolcissimo Minari. Infine lo vediamo interpretare Jupe, proprietario di un ranch, nell’ultimo film di Jordan Peele Nope.

Steven Yeun tornerà al cinema di nuovo con Bong Joon-ho nel 2024 in Mickey 7 al fianco di attori come Robert Pattinson, Mark Ruffalo e Toni Colette.

ALI WONG

A litigare bisogna essere in due. L’altra metà nello scontro è Amy, ricca donna d’affari e madre di una bambina. Amy è interpretata dalla comica Ali Wong.

L’attrice è principalmente nota per la sua attività da stand-up comedian. Tra i suoi spettacoli più celebri ricordiamo Baby Cobra e Hard Knock Wife presenti su Netflix.

Dal 2016 al 2021 recita nella serie American Housewives, mentre tra il 2019 e il 2021 presta la voce al personaggio di Bertie della serie animata Tuca & Bertie.

Wong ha all’attivo alcuni ruoli in lungometraggi. Nel 2019 è protagonista del film Finché forse non vi separi con Randall Park e nel 2020 recita in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

La comica è anche sceneggiatrice. Oltre ad avere scritto Finché forse non vi separi ha lavorato, sempre con Park, alla sceneggiatura delle prime tre stagioni della serie Fresh Off The Boat (2014 -2020).

Nei progetti futuri di Ali Wong è previsto il ruolo di doppiatrice in una nuova serie animata fantasy dal titolo Jentry Chau vs the Underworld.

DAVID CHOE

A interpretare il cugino di Danny, Isaac Cho, è l’artista David Choe.

Choe è un pittore principalmente noto per avere dipinto nel 2005 gli uffici di una nuova società su commissione di Sean Parker. Quella società era Facebook. Choe, con occhio lungimirante, chiese di essere pagato in azioni che nel 2012 venne stimato valessero 200 milioni di dollari.

Dal 2013 inizia a condurre un podcast dal nome DVDASA. Proprio durante un episodio di questo podcast, l’artista si lascia andare ad alcuni commenti inappropriati sullo stupro. Parole che sono state ripescate in questi ultimi giorni a seguito del successo di Beef.

YOUNG MAZINO

Un altro membro della famiglia di Danny è il fratello Paul, interpretato da Young Mazino.

Beef rappresenta il trampolino di lancio per l’attore trentunenne che, fino ad ora, ha recitato solo in alcuni cortometraggi.

Come molti aspiranti attori, Mazino si trasferisce a New York dove si mantiene con vari lavoretti mentre frequenta un corso di recitazione. Poi arriva il Covid. Mazino si sente perso, lascia New York e inizia a viaggiare per l’America con alcuni amici per girare un documentario. Infine, quando ormai era sceso a patti con l’idea di rinunciare alla recitazione, arriva la chiamata per l’audizione in Beef.

L’attore non ha ancora progetti futuri nel cassetto, ma si dice aperto a ogni eventualità.

ASHLEY PARK

L’attrice trentatreenne interpreta Naomi, uno dei personaggi più tristi, sempre in cerca di approvazione, di Beef.

Ashley Park è più nota per le sue performance teatrali, grazie alle quali ha ottenuto numerosi premi, che per la sua presenza sullo schermo. L’attrice infatti è attiva sul palcoscenico dal 2009. Tra i suoi spettacoli ricordiamo Mean Girls (2018-2019) basato sul film omonimo che le è valso una candidatura a un Tony Award.

In ambito televisivo, Park è principalmente nota per il suo ruolo di Mindy Chen nella serie Emily in Paris in cui recita dal 2020.

Se avete amato la performance dell’attrice in Beef potrete rivederla nel lungometraggio Joy Ride di Adele Lim in uscita quest’estate negli Stati Uniti.

MARIA BELLO

Concludiamo la carrellata di attori con un volto ben noto del cinema. Maria Bello recita nel ruolo di Jordan, milionaria in procinto di acquistare il business di piante di Amy.

L’attrice, attiva da fine degli anni ’90, ha recitato soprattutto per il grande schermo e ha al suo attivo più di quaranta film.

Maria Bello attraversa moltissimi generi cinematografici: dalla commedia al dramma fino alla fantascienza. È una delle donne che fa parte di un gruppo di lettura femminile ne Il club di Jane Austen (2007) ed è al fianco di Hugh Jackman nel noir di Villeneuve Prisoners (2013).

Infine ricordiamo la sua parte come Edie Stall, moglie di Tom Stall (Viggo Mortensen) in A History of Violence di Croneberg (2005) che le è valsa una nomination ai Golden Globe.

