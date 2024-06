Che Michael Weatherly e Cote de Pablo stiano prendendo molto seriamente il loro ruolo di attori protagonisti nello spinoff di NCIS a loro dedicato, che sarà intitolato molto semplicemente NCIS Tony & Ziva e darà il via alla produzione quest’estate a Budapest, era evidente già da tempo.

D’altronde, entrambi gli attori hanno spesso rilasciato dichiarazioni in tempi non sospetti asserendo quanto la relazione tra i personaggi da loro interpretati nel franchise, cioè Anthony DiNozzo e Ziva David, fosse per loro uno degli aspetti migliori dello show. Di conseguenza, che per entrambi valesse la pena investire in questi personaggi, espandendone l’universo, è diventato lampante quando, in preparazione all’uscita della serie, entrambi gli attori si sono impegnati nella realizzazione di un podcast prodotto da Spotify ed intitolato Off Duty: an NCIS Rewatch, in cui ripercorreranno insieme la storia di Tony e Ziva commentando gli episodi di cui sono stati protagonisti.

Del podcast, che esce ogni martedì, sono già disponibili le prime due puntate con ospiti d’eccezione: nella prima è stata infatti invitata Sasha Alexander, che ha interpretato il ruolo di Caitlin Todd nelle prime 2 stagioni di NCIS (dal 2003 al 2005), mentre nella seconda è intervenuto l’attore tedesco Rudolf Martin, noto per il ruolo di Ari Haswari, il terrorista che nella serie uccide Caitlin e viene poi rivelato essere il fratello di Ziva.

Ecco come la decisione della Alexander di lasciare NCIS abbia influito sulla sua carriera

Proprio in occasione del podcast Off Duty an NCIS Rewatch, la Alexander ha avuto modo di rivisitare la propria esperienza sul set dello show, spiegando quanto NCIS le abbia insegnato sull’industria dell’intrattenimento e come l’abbia anche condotta a fare scelte molto precise legate alla propria carriera, una delle quali – notoriamente – l’ha allontanata dallo show che ha sicuramente il merito di averla lanciata

L’attrice, che è stata anche protagonista per ben 7 stagioni della serie Rizzoli & Isles assieme a Angie Harmon, dal 2010 al 2017, ha avuto modo di spiegare cosa l’abbia spinta a lasciare NCIS, come l’essere “in ogni singola scena” dello show non le permettesse di avere una vita privata e come sia quindi giunta alla conclusione che abbandonare un ruolo che comunque amava fosse la scelta giusta da fare in quello specifico momento della sua vita.

Questa decisione, in seguito, l’ha condotta non solo a Rizzoli & Isles, ma l’ha anche avvicinata alla regia. L’attrice ha infatti all’attivo la direzione di 3 episodi: uno di Rizzoli & Isles, uno del You di Netflix ed infine uno di Bull, show con protagonista Michael Weatherly, a cui ha spiegato di essersi appassionata al ruolo avendo vissuto sulla propria pelle quanta differenza faccia avere sul set un regista preparato, che abbia compreso quanto importante sia conoscere lo show il cui episodio è chiamato a dirigere, senza avere la pretesa di sconvolgerne gli equilibri.

Come se ciò non bastasse, notoriamente, la scelta della Alexander di lasciare NCIS ha condotto sul set dello show Cote de Pablo ed è impossibile non riconoscere quanto diversa sarebbe stata questa serie senza di lei. In un momento particolarmente tenero di Off Duty an NCIS Rewatch, le due attrici hanno condiviso con il pubblico cosa la Alexander abbia detto ad una giovanissima Cote de Pablo appena sbarcata sul set di NCIS, alla sua prima esperienza in ruolo così importante.

Una curiosità su Crepuscolo

Per quanto concerne Crepuscolo, lo scioccante finale della 2^ stagione di NCIS, in cui Caitlin rimane notoriamente vittima di Ari davanti a due sconvolti Gibbs e Di Nozzo, Weatherly ha condiviso con il pubblico una curiosità sulla puntata, spiegando come, se si guarda la scena a rallentatore, lo si veda sussultare qualche secondo prima che arrivi lo sparo e che il puntatore del fucile di precisione usato da Ari compaia sulla fronte di Caitlin. Il motivo è che, nella scena in cui Weatherly dà le spalle a Caitlin, sapeva che sulla nuca della collega era stato messo un sacchetto di sangue finto che gli sarebbe esploso in faccia per imitare l’effetto dello sparo e reagisce per errore con qualche secondo di anticipo rispetto allo sparo.

Cosa ha rivelato Rudolf Martin (Ari Haswari)

Nel secondo episodio di Off Duty an NCIS Rewatch, oltre a parlare di come sia Martin, che la de Pablo, che Weatherly (tutti sposati con figli) riescano a bilanciare vita personale e professionale, l’interprete di Ari ha raccontato come si sia approcciato al personaggio del fratello di Ziva e quanto poco tempo abbia avuto per studiarlo.

Sia Martin che la de Pablo hanno anche condiviso con il pubblico come i primi scambi tra i due personaggi in Uccidete Ari, prima parte e seconda parte, primo e secondo episodio della 3^ stagione di NCIS, fossero stati concepiti appositamente per far fraintendere il tipo di relazione che intercorreva tra i loro personaggi, come a far credere che fossero amanti, prima di rivelare che erano in realtà fratello e sorella e come, a tutt’oggi, tutti e 3 gli attori coinvolti pensino ancora che questi due episodi siano tra i migliori della serie, quelli con le sceneggiature migliori in assoluto, che hanno contribuito, in particolare, a fare tanto apprezzare dal pubblico il personaggio di Ziva, la cui storia di origine è sicuramente tra le più interessanti, se non la più interessante dello show.

A conclusione della chiacchierata con Rudolf Martin la de Pablo ha condiviso con Weatherly il pensiero di quanto sarebbe interessante riportare indietro, in NCIS Tony & Ziva, il personaggio di Ari, magari sottoforma di “fantasma del passato” che perseguita Ziva, soprattutto considerato, come peraltro viene sottolineato durante il Q&A dedicato ai fan, come l’agente del Mossad, considerata un’ottima tiratrice, abbia coscientemente deciso di uccidere il fratello piuttosto che limitarsi a disarmarlo, avendo probabilmente compreso come ormai non fosse più possibile salvarlo.