Che Fallout abbia le sue radici nel mondo del gioco è un’ovvietà. La serie a metà tra il thriller, l’ironico, l’horror e l’avventura con abbondanti dosi di scenari post-apocalittici che sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico su Prime Video è figlia dichiarata della serie di videogiochi editi da Bethesda, che ormai da quasi vent’anni ci raccontano le storie della Zona Contaminata, un’area d’America grottescamente mutata e stravolta da un’imprecisata guerra nucleare passata e dalle sue pesanti conseguenze su territori, clima e abitanti.

Il salto multimediale compiuto da Fallout è però molteplice: se l’approdo alla serie sulla piattaforma streaming è il suo passo più importante e forse definitivo, non è il primo. Come tutti i grandi franchise insegnano, la potenzialità dell’immaginario e delle storie da raccontare tra Vault, Mutati, Commonwealth e Sintetici può esplicitarsi in molteplici canali. E visto il pedigree “ludico” del capostipite, è tanto naturale quanto immediato il passaggio alle altre categorie ludiche per eccellenza, quello dei videogames e dei giochi da tavolo. Avete ancora fame di radiazioni e vi andrebbe di intavolare con gli amici qualcosa di più “apocalittico” rispetto ai più tradizionali Dungeons & Dragons, Monopoli e Risiko? Eccovi una breve guida ai giochi di ruolo e ai giochi da tavolo targati Fallout!

Fallout: il Gioco di Ruolo

La trasposizione da monitor a cartaceo è quasi obbligata, perché del resto i videogames di Fallout sono sotto molti aspetti a loro volta dei giochi di ruolo in digitale: si crea e si definisce un personaggio, il proprio alter-ego nel mondo dell’America post-nucleare, lo si sviluppa nel corso di varie avventure che gli permetteranno di crescere in abilità e in potenza e lo si fa interagire con nemici e non giocanti amici e neutrali nel corso di una serie di missioni di combattimento o di interazione che nei videogames erano dominio del sistema di gioco, ma che nel gioco di ruolo saranno invece la provincia del classico Game Master.

Il gioco di ruolo di Fallout, edito negli USA da Modiphius e localizzato nel nostro paese da Need Games, “traduce” nelle atmosfere e nelle cifre dell’ambientazione post-apocalittica tutti i temi dei giochi di ruolo più classici. Ci sono sì razze tra cui scegliere, ma parleremo di abitanti dei Vault, Sintetici, Mutati e Predoni. I mostri con cui combattere saranno gangster, cultisti, abomini, sicari e malviventi della Zona Contaminata e l’equipaggiamento da accaparrarsi nel corso delle missioni varierà dalle armi più sofisticate a quelle più strane, per passare dalle armature atomiche alle preziose sostanze chimiche anti-radiazioni.

Attenzione, però: Fallout – Il Gioco di Ruolo non vuole essere solo una trasposizione in chiave futuristica dei classici giochi fantasy medievaleggianti. Particolare cura è stata riservata alla fluidità e alla rapidità delle scene d’azione, e il manuale di gioco è stato integrato con un ampio corpus di “lore” tratto dai videogames originali per permettere di esplorare a fondo e di recuperare informazioni aggiuntive su tutti quei territori, quelle organizzazioni e quegli eventi che il giocatore del videogame ha forse toccato solo di sfuggita. Da questo punto di vista, il manuale base di Fallout diventa un’attrattiva non solo per i giocatori di ruolo duri e puri, ma anche per qualsiasi appassionato della serie tv o dei videogames, offrendo una vera e propria “enciclopedia” ricca e dettagliata sul mondo alterato dall’olocausto nucleare.

E dato che Fallout è anche e soprattutto un’ambientazione estetica che mira a stupire l’occhio ancor prima della mente, ad accompagnare il manuale di gioco giungono due accessori d’impatto visivo: dadi tematici per le sessioni di gioco, sostituibili ai tradizionali d20 di cui fa uso il sistema Modiphius, e un ricco set di tappi di Nuka-Cola, le “monete” che hanno sostituito la valuta più tradizionale.

Se l’idea di cimentarvi con un gruppo di amici in un’avventura di carta, penna e dadi ambientata nel mondo di Fallout vi affascina ma la mole di “studio” vi spaventa, niente paura: è in arrivo anche uno Starter Set che offre una versione sintetizzata delle regole e un’avventura introduttiva che guida il Game Master passo dopo passo nella sua conduzione, in modo da consentire un apprendimento graduale delle regole e da fungere da trampolino da lancio per il passaggio a una campagna più prolungata e al sistema di regole completo.

Fallout: i Giochi da Tavolo

Se schede del personaggio e interpretazione non fanno per voi ma preferite una competizione più tradizionale a suon di carte, dadi e turni di gioco, il mondo di Fallout è stato trasposto in versione gioco da tavolo dalla casa editrice americana Fantasy Flight Games e localizzato nel nostro paese da Asmodee Italia. Il capostipite della serie è appunto Fallout: Il Gioco da Tavolo, dove un sistema di tessere va a comporre di volta in volta la mappa della Zona Contaminata che esplorerete, mentre vari mazzi di carte descriveranno gli incontri, le sfide e i combattimenti che dovrete affrontare. Pressoché tutto il mondo di Fallout è stato trasposto nel sistema di gioco in questione, che vede i giocatori affrontare i pericoli delle desolazioni ricalcando i meccanismi tipici dei videogames di riferimento: equipaggiamento da accumulare, personaggio da potenziare e sfide da risolvere per avanzare di livello. La difficoltà delle sfide fa sì che i personaggi abbiano maggiori possibilità di sopravvivere se intrecciano alleanze o instaurano collaborazioni temporanee tra loro, ma anche il doppio gioco e la competizione sono in agguato, e alla fine sarà il personaggio ad accumulare maggiore influenza il vincitore. Forte di una densa componente narrativa che mira a ricreare le atmosfere del mondo di gioco, ma anche degli elementi grafici e di componenti di gioco ben curati che richiamano il tipico stile del franchise, offre sessioni di gioco della durata di 2-3 ore ciascuna per un massimo di quattro giocatori.

New California

Un “problema” che i giochi da tavolo incentrati sulla risoluzione di missioni e avventure può essere quello della rigiocabilità: una volta arrivati in fondo a una serie di missioni o alla fine di una storia, ripartire da capo può essere meno stimolante, conoscendo già certi sviluppi, soluzioni o colpi di scena. Fermo restando che la casualità dei tiri di dadi e le scelte di gioco renderanno comunque ogni partita almeno un po’ diversa dall’altra, una soluzione a questo problema è la pubblicazione di espansioni che vanno ad ampliare il gioco base con ulteriore materiale. È il caso di New California, che prolunga la vita del gioco da tavolo base di Fallout con un po’ più di tutto: amplia le missioni del gioco base, ma aggiunge anche nuovi personaggi, compagni, storie e perfino mappe. Il titolo New California non è casuale, in quanto le nuove esplorazioni proposte riguardano quella particolare area d’America, già teatro di numerose avventure e missioni nella serie di videogames originali. Se per i nuovi giocatori l’esplorazione dell’ignoto è un brivido garantito, per i videogamers di vecchia data sarà come tornare a casa!

Legami Atomici

Se i giochi da tavolo sono la vostra passione, saprete che uno dei dualismi sviluppati in questo filone relative alle possibilità di gioco è quello tra giochi competitivi e giochi collaborativi. Quelli competitivi, più tradizionali, sono appunto quelli che vedono i giocatori gareggiare l’uno contro l’altro per stabilire un vincitore. Più recenti ma molto popolari sono invece i giochi collaborativi, che vedono tutti i giocatori stare nella stessa squadra e tentare di vincere tutti assieme coordinando i loro sforzi, in genere contro un sistema automatico definito dal regolamento di gioco stesso che tenta di condurre il gruppo alla sconfitta. È proprio questo lo scopo di Legami Atomici, ulteriore espansione per il gioco da tavolo di Fallout che permette ai giocatori di cimentarsi nella risoluzione delle missioni e delle avventure del gioco da tavolo originale collaborando tutti assieme anziché gareggiando l’uno contro l’altro. La sfida non sarà meno ardua, ma la coesione del gruppo sarà premiata!

Fallout Shelter

Chiudiamo infine questa carrellata con un prodotto di entità più limitata, ma che non mancherà di strappare un sorriso (ironico) ad appassionati e giocatori indistintamente. Avete mai pensato di mettervi nei panni… della VaulTec? Con Fallout Shelter potete farlo. Ispirato all’omonimo mobile game, Fallout Shelter vi mette alla guida gestionale di un Vault in cui il vostro compito sarà quello di gestire le vite degli abitanti occupandovi di amministrare le risorse far fronte agli imprevisti e garantire la crescita degli abitanti… e soprattutto la loro felicità! In competizione con gli altri giocatori, dovrete fare in modo di rendere gli abitanti del Vault più felici possibile affinché eleggano voi come nuovo Supervisore…. Cosa mai potrebbe andare storto?!

Trovate tutte le notizie su Fallout nella nostra scheda.

Le serie imperdibili